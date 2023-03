“Contos do Ventre das Serras” em teatro no museu municipal de Oliveira de Frades

O Museu Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, recebe no sábado a iniciativa “O Teatro vai ao Museu”, com a apresentação da peça “Contos do Centre das Serras”, da autoria e encenação de Carlos Clara Gomes.

Num comunicado de imprensa, a Câmara Municipal de Oliveira de Frades esclareceu que esta peça de teatro, uma comédia, tem no seu elenco o próprio autor, Carlos Clara Gomes, e também Daniela Madanelo e Maria José Varela.

“Trata-se de uma crónica à volta de um simulacro de fogueira sobre um diz que disse a propósito da morte de uma padeira na Serra da Estrela. Três comentadores de ocasião elaboram uma espécie de roteiro opinativo em jeito de CSI Serra da Estrela”, onde não faltam sugestões de licantropia em que o reportório popular é fértil”.