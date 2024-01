Concerto assinala arranque de Ano Novo em Lamego

A Câmara de Lamego e a Filarmónica de Magueija vão, mais uma vez, dar as boas-vindas ao novo ano com a apresentação de um concerto, no domingo à tarde.

Com Tiago Barbosa, Carolina Cardetas e Teodoro Nunes, sob a direção do maestro Gualberto Rocha, “este espetáculo promete explorar diversas canções portuguesas e internacionais, cada uma única e fascinante na sua diversidade”, frisou a autarquia.

“A primeira atuação do ano no Teatro Ribeiro Conceição proporcionará uma viagem pelos momentos históricos em que estes temas deixaram a sua marca”, avançou.