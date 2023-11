Compras no comércio local sorteia prémios atribuídos pela Câmara de Tondela

Entre 27 de novembro e 06 de janeiro de 2024, decorre no Município de Tondela, distrito de Viseu, a campanha “Todos às compras no concelho de Tondela, Natal 2023”, anunciou hoje a Câmara em comunicado.

A campanha, ao qual “aderiram mais de meia centena de comerciantes”, tem como objetivo “dinamizar o comércio local” justificou o executivo municipal e para participar basta “fazer compras no valor igual ou superior a 10 euros para receberem um cupão que habilitará a participar num sorteio de prémios”.

“Esses cupões terão que ser carimbados ou assinados pelos comerciantes e depois depositados numa das duas tômbolas disponíveis na campanha” e cujo regulamento está disponível na página da internet da Câmara de Tondela.

Entre os prémios atribuídos estão “uma scooter elétrica, uma consola de jogos, um ‘smartwatch’ e uma fritadeira de ar quente”, do primeiro ao quarto lugar, respetivamente. Já do quinto ao 12.º serão atribuídos vales de 100 euros em compras no comércio tradicional.