Comício de Verão com Catarina Martins: Carregal do Sal, Mortágua e Santa Comba Dão

O Bloco de Esquerda vai realizar um dos seus Comícios de Verão na cidade de Santa Comba Dão na próxima quarta-feira, dia 25 de agosto às 21:30h, no Largo do Município.

A iniciativa acontece no âmbito dos vários Comícios de Verão que o Bloco vai realizar pelo país no sentido de afirmar a sua proposta política para as próximas eleições autárquicas e junta as candidaturas de Carregal do Sal, Mortágua e Santa Comba Dão.

Para além da intervenção da Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, o comício também vai contar com Hermínio Marques (candidato à Câmara Municipal de Carregal do Sal), Ana Pardal (candidata à Assembleia Municipal de Mortágua) e João Andrade (candidato à Assembleia Municipal de Santa Comba Dão).

O evento também vai contar com um momento musical a cargo de Miguel Cordeiro, um jovem músico da região.

Este comício é representativo de que alguma coisa está a mudar na região dos concelhos do Baixo Dão, nomeadamente em Carregal do Sal, Mortágua e Santa Comba Dão. A ideia vigente de que o bipartidarismo, entre PS e PSD, é o único capaz de apresentar soluções cada vez é menos evidente e estas três candidaturas são demonstrativas disso. O Bloco apresenta-se a estas eleições autárquicas com ideias concretas, que realmente fazem a diferença na vida das pessoas destes três concelhos.

Com programas fortes nas áreas do ambiente, dos direitos humanos, da solidariedade social, do bem-estar animal e dos jovens. Essa juventude que tão proclamada é na maior parte das candidaturas, mas que no Bloco encontra espaço na tomada de decisões, conjugando assim a experiência com a força reivindicativa dos jovens.

Ana Pardal, primeira candidata do Bloco à Assembleia Municipal de Mortágua, tem 20 anos, João Andrade, candidato à Assembleia Municipal de Santa Comba Dão tem 26 anos e a candidatura de Carregal do Sal conta com Hermínio Marques como primeiro candidato à Câmara Municipal de Carregal do Sal, com 54 anos, mas com uma grande experiência na relação com os jovens dada pelos dez anos como diretor do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, e com Diego Garcia à Assembleia Municipal de Carregal do Sal, com 29 anos.

As três candidaturas apelam à participação nesta festa da democracia, que será feita com as medidas vigentes relativamente à pandemia da covid-19.”