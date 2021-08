Comemorações dos 140 anos da Expedição Científica à Serra da Estrela (1881)

O Município de Seia, a Sociedade de Geografia de Lisboa e o História, Territórios, Comunidades – CFE NOVA FCSH evocam, em setembro e outubro, a Expedição Científica à Serra da Estrela realizada em agosto de 1881.

O pioneirismo e o arrojo de mais de uma centena de homens, que há 140 anos se aventuraram por um território até então pouco conhecido, vai ser relembrado com um programa diversificado, com ações a realizar em Seia, Manteigas, Guarda, Coimbra e Lisboa.

A iniciativa celebra um momento ímpar da História da Ciência em Portugal, que permitiu revelar alguns dos segredos da mais alta montanha do território continental, dando a conhecer a Serra nas suas dimensões geográficas, climáticas, orográficas, antropológicas, etnográficas, arqueológicas e médicas.

A memorável Expedição Científica constituiu, também, um importante antecedente na institucionalização do turismo em Portugal, tendo deixado um legado patrimonial material e imaterial ainda bem presente na Serra da Estrela.

O programa de eventos é diversificado e inclui, entre outros, percursos pedestres, visitas guiadas, conferências e uma exposição itinerante. Inicia com a realização de um congresso dedicado à Expedição Científica de 1881, que terá lugar no CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, em Seia, no dia 10 de setembro.

Do programa constam, ainda, um conjunto alargado de visitas guiadas por investigadores com trabalho relevante em diferentes áreas do conhecimento. De salientar a visita ao Planalto Superior da S erra (11 de setembro), com revisitação de alguns dos locais mais emblemáticos da expedição de 1881, as excursões à Estância de Montanha das Penhas Douradas e às Termas de Manteigas (18 de setembro), ao Parque da Saúde da Guarda (19 de setembro) e ao Museu da Farmácia, em Lisboa (30 de setembro).

Alguns destes momentos incluem almoço expedicionário, uma experiência gastronómica que tem por base os menus de 1881, contemporaneamente interpretados pelos chefes da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia – IPG.

Em outubro, estão programadas visitas ao Jardim Botânico da Ajuda (em Lisboa), ao Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e sessões cinematográficas na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, e durante o CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, em Seia.

O encerramento das comemorações decorrerá na Sociedade de Geografia de Lisboa, a instituição onde há 140 anos esta histórica aventura teve a sua génese.