Clubes desportivos de Viseu vão poder utilizar Pavilhão Infante D. Henrique

Viseu 2001, Casa do Benfica em Viseu e Associação de Gumirães vão partilhar a infraestrutura ao nível dos escalões de formação

Cerca de 200 atletas viseenses, na sua grande maioria pertencente a escalões de formação, vão passar a utilizar o Pavilhão Desportivo Infante D. Henrique, em Repeses, para desenvolverem a sua atividade desportiva. O protocolo de utilização partilhada foi assinado ontem entre o Município de Viseu e o Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique.

Os clubes Viseu 2001, Casa do Benfica em Viseu e Associação de Gumirães, passam assim a dispor de 25 horas semanais partilhadas no Pavilhão Infante D. Henrique, essencialmente, para a prática da modalidade de Futsal. O acordo foi assinado ontem por António Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, e João Caiado, diretor do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique.

Através deste protocolo, o Município procura satisfazer a elevada procura existente por parte dos clubes desportivos do concelho, designadamente nas modalidades de Pavilhão, fruto do crescimento gradual que se tem verificado ao longo das últimas épocas desportivas. A autarquia contribui, assim, para a melhoria das condições de treino e, consequentemente, do processo de formação desportiva dos jovens atletas.