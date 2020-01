Clube Escape Livre organiza 22.ª Gala SPAL – A Nossa Seleção de Pilotos

O Clube Escape Livre vai realizar, no dia 08 de fevereiro, no Teatro Municipal da Guarda, a 22.ª Gala SPAL – A Nossa Seleção de Pilotos.

Segundo a organização, “a homenagem aos pilotos do distrito da Guarda que participam nas diversas modalidades de desporto motorizado conta, este ano, com um inovador espetáculo de música antiga e clássica, pela mão do Quarteto Santa Cruz de Coimbra”.

Na edição de 2020 serão homenageados 38 pilotos da região da Guarda, de 12 categorias, que em 2019 participaram nas provas oficiais e que sempre levam mais longe o nome da região, anunciou o Clube Escape Livre.

A organização entrega ainda os Troféus Prestígio João Lopes e Troféu Manuel Gião a individualidades, empresas ou organismos que cooperaram na promoção ou desenvolvimento da região da Guarda ou nas atividades daquele clube.