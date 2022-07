CINFÃES: Câmara atribui cerca de 10 mil euros a criadores de gado

A Câmara Municipal de Cinfães anunciou hoje que aprovou a atribuição de “aproximadamente 10 mil euros aos produtores de gado ovino e caprino” do concelho, que se situa na área norte do distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, “os apoios destinados aos agricultores com domicílio fiscal e exploração agropecuária no município foram deliberados na última reunião” do executivo autárquico.

“No total vão ser apoiados 181 produtores, que apresentaram na globalidade 2284 candidaturas. Os produtores vão receber um prémio de cinco euros, por cabeça, até 10 animais”, refere a nota.

A Câmara Municipal de Cinfães refere ainda que, de “10 a 50 animais será atribuído um valor de 4,5 euros por animal” e os produtores com “mais de 50 animais receberão, por cada um, o montante de quatro euros”.