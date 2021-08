‘Cinema no Museu’ 2021

Como combinado, o CINEMA NO MUSEU, previsto para Julho, está reagendado: acontece de 31 Agosto a 04 Setembro! O Claustro do Museu Nacional Grão Vasco é a base de novas vivências e histórias que desenham o local que habitamos.

São sessões para descobrir facetas menos vistas do cinema, em torno do seu período clássico, ou mais experimental, e de geografias que os cinéfilos não dispensam, do Irão ao Japão. É uma bela dose de cinema ao ar livre, a decorrer exclusivamente no Museu Nacional Grão Vasco. Já sabem, venham todos. E já agora, tragam um agasalho para a noite!

Entrada GRATUITA, reservas para geral@cineclubeviseu.pt, ou levantando bilhete no Museu Nacional Grão Vasco, a partir de dia 24.