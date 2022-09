Cine Clube de Viseu “Retoma” atividade com ciclo de cinema inédito na cidade

O Cine Clube de Viseu vai reiniciar as sessões de cinema, com filmes inéditos comercialmente na cidade, num ciclo a que dá o nome de Retoma e que tem início em setembro, foi hoje anunciado.

“As sessões de cinema estão de regresso com o ciclo “Retoma”, dedicado ao cinema inédito comercialmente em Viseu. Dia 15, o primeiro destes filmes recém-estreados é ‘Vortex’, de Gaspar Noé”, afirma o Cine Clube num comunicado hoje divulgado.

Gaspar Noé é autor de “filmes de culto como ‘Irreversível’ (2002) e ‘Enter the Void’ (2009)” e, com ‘Vortex’, “volta a sua câmara para o dia-a-dia de um casal de idosos a viver em Paris, enquanto lidam com a progressão das suas doenças e a inexorável passagem do tempo”.

‘Vortex’ foi considerado Melhor Filme em festivais de cinema de San Sebastian, Ghent, Hamburgo e Istambul 2021.

Segundo o documento, segue-se “um périplo por três obras aclamadas”, como “Um outro mundo” (dia 29), um “novo filme do ‘habitué’ da casa Stéphane Brizé”, autor de A Lei do Mercado e Em Guerra.

Uma das outras obras é “uma nova incursão ao cinema iraniano” pela mão de Saeed Roustaee, com “A Lei de Teerão” que conta a história de “Samad, um polícia na brigada de narcóticos em Teerão, cidade iraniana muito afetada pela toxicodependência”.

O terceiro filme em destaque pelo Cine Clube de Viseu é “Um iaque na sala de aula”, de Pawo Choyning, “uma viagem inaugural ao cinema do Butão – que teve em 2022 a sua estreia nos Óscares”, com a nomeação para o Melhor Filme Internacional.

A película conta a história de “um jovem professor da zona moderna do Butão que sonha ir para a Austrália e tornar-se cantor e, como castigo pela sua falta de sentido cívico, os seus superiores colocam-no a dar aulas na aldeia mais remota dos Himalaias”.

As sessões de cinema estão agendadas para as 21:00 das quintas-feiras, de 15 de setembro a 06 de outubro, no Cine Clube de Viseu e a entrada para menores de 18 anos “continua a ser gratuita”.

“Há preços especiais para estudantes, para associados do Cine Clube de Viseu e da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) e também para os amigos do Teatro Viriato”, em Viseu, informa a nota de imprensa.

Também em setembro, refere a coletividade, retomam as atividades com escolas da região e, para isso, estão já “as inscrições abertas para atividades do pré-escolar até ao ensino superior”.

O Cine Clube de Viseu sublinha que, entre as várias iniciativas possíveis de realizar nas instituições e ensino, estão “oficinas de cinema, sessões de cinema, ou projeções em sala de cinema, e análise de filmes”.