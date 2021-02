Cinco concelhos da Região de Coimbra têm 845 mil euros para cultura em rede

O município de Penacova e outras autarquias vizinhas foram contemplados com um apoio global da 845 mil euros para três projetos aprovados no âmbito da Programação Cultural em Rede, foi hoje anunciado.

Os outros municípios envolvidos são Góis, Oliveira do Hospital, Mealhada e Mortágua, todos em território da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, informa em comunicado a Câmara de Penacova, presidida por Humberto Oliveira.

As candidaturas aprovadas são as seguintes: “Marcos históricos – Invasões francesas: a encruzilhada do Bussaco” (Penacova, Mealhada e Mortágua) “Viver os rios: Um património que nos une” (Penacova, Góis e Oliveira do Hospital) e “Noites de verão: Praças (com)vida – cultura, património e animação” (Penacova, Mealhada e Mortágua).

A Programação Cultural em Rede é um fundo extraordinário de apoio à cultura em tempo de pandemia da covid-19, com que a União Europeia financia a 100% iniciativas realizadas por municípios ou comunidades intermunicipais, envolvendo entidades privadas e agentes culturais.

Os orçamentos dos referidos projetos intermunicipais ascendem a 844.761,58 euros.

“O programa das candidaturas proposto prevê a realização de itinerâncias entre os municípios, num total de 89 eventos distribuídos por várias áreas artísticas, designadamente teatro, música, exposições, ‘workshops’, arte de rua e projetos multidisciplinares, entre outros”, afirma Humberto Oliveira, citado na nota.

Oitenta por cento das ações irão decorrer ao ar livre e em espaços verdes, “potenciando o património natural da região”, devendo os restantes eventos ser dirigidos à valorização do património cultural e paisagístico.