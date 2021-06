Ciclo “12 em Rede” na Aldeia Histórica de Belmonte celebra a figura de Pedro Álvares Cabral

Nascido na Aldeia Histórica de Belmonte, Pedro Álvares Cabral deu novos mundos ao mundo ao descobrir o Brasil, em 1500. No próximo dia 10 de julho, o Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” 2021 chega à Aldeia Histórica de Belmonte para recordar esta incontornável figura da História, levando-nos ainda à descoberta da família Cabral. Para celebrar a ligação da Aldeia Histórica de Belmonte com o Brasil, o evento contará também com uma degustação de sabores do país sul-americano, pela mão do chef Valdir Lubave. O dia terminará em grande, com um concerto do aclamado músico Dino d’Santiago, com a participação do Coro da Academia Sénior de Belmonte.

O primeiro alcaide-mor do castelo da Aldeia Histórica de Belmonte chamava-se Fernão Cabral I. Era o pai de Pedro Álvares Cabral. Em 1446, tornou o castelo a sua residência, fundando o Paço dos Cabrais (como ainda hoje é conhecido). Pedro Álvares Cabral celebrizou o nome de Belmonte em todo o mundo, quando descobriu o Brasil, em 1500, mas a família Cabral já vinha a marcar, há algum tempo, a História daquele lugar.

Com o mote “Por Terras de Cabral”, o Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” 2021 chega à Aldeia Histórica de Belmonte no próximo dia 10 de julho, para celebrar não só a figura de Pedro Álvares Cabral, como também a própria família Cabral. O evento promete ainda uma viagem pela História de Belmonte e até ao Brasil – uma ligação que Pedro Álvares Cabral firmou e que permanece até aos nossos dias.

Várias atividades, ao longo de todo o dia, prometem um novo olhar sobre a família Cabral e momentos para celebrar a ligação da Aldeia Histórica de Belmonte, e Portugal, com o Brasil. O evento contará, por exemplo, com a visita guiada “Belmonte em época de Cabral”, a palestra “As receitas do tempo de Pedro Álvares Cabral”, um momento com música do Brasil, pela voz de músicos brasileiros que trabalham na região, a experiência gastronómica “Sabores do Brasil”, com o chef Valdir Lubave, e termina com um concerto de Dino d’Santiago, no palco do Castelo da Aldeia Histórica de Belmonte, com a participação do Coro da Academia Sénior de Belmonte.

E para descobrir, em pleno, a Aldeia Histórica de Belmonte, o Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” inclui, ainda, atividades complementares no fim-de-semana do evento. No dia 9 de julho, às 21h30, haverá um momento de acolhimento aos participantes do evento, seguido de uma visita noturna ao Castelo da Aldeia Histórica de Belmonte. No dia 11 de julho, habitantes e visitantes da Aldeia Histórica de Belmonte podem participar numa caminhada pela PR – Caminho Histórico de Belmonte, com welcome session & degustação de produtos regionais no TheVagar – Mountain Suites ou numa visita livre aos museus de Belmonte, cuja extensa oferta é um dos mil motivos para visitar a Aldeia Histórica.

Durante todo o evento, em vários restaurantes da Aldeia Histórica de Belmonte, é possível provar as “Receitas de Cabral”. Graças a um projeto comunitário, desenvolvido em conjunto com restaurantes e empresas alimentares da Aldeia Histórica de Belmonte, foram criados pratos de inspiração medieval que evocam sabores, aromas, cores e texturas próximas daquelas que terão povoado a mesa de Pedro Álvares Cabral, com a participação de João Pedro Gomes e do chef Luís Lavrador.

Devido à pandemia, a participação no evento será limitada e sujeita a inscrição prévia – mas a festa poderá ser sentida e vivida em todo o mundo, via streaming, no Facebook das Aldeias Históricas de Portugal.

A inscrição, que é gratuita, pode ser feita para a totalidade do evento ou apenas para um momento específico, como um concerto ou uma visita guiada – sendo que o limite de participantes dependerá do espaço e da tipologia de cada atividade. Para se inscrever para o programa da festa na Aldeia Histórica de Belmonte é necessário contactar a Câmara Municipal de Belmonte e EMPDS – Empresa Municipal de Belmonte, através do contacto 275 910 010 ou cultura@cm-belmonte.pt, ou as Aldeias Históricas de Portuga, através do número 275 913 395 e o e-mail inovacao@ aldeiashistoricasdeportugal. com.

Este evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do Município de Belmonte, Associações e Agentes económicos locais. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Participe nesta festa e viva grandes emoções na Aldeia Histórica de Belmonte!

Programa do evento e limite de participantes

9 de Julho

21h30 – Acolhimento aos participantes do evento

22h00 – Visita noturna ao Castelo de Belmonte

Local: Castelo de Belmonte

25 pax máx

10 de Julho

10h00 – Visita Guiada: Belmonte em época de Cabral

Local de encontro: Castelo de Belmonte

25 pax máx

10h00 – 20h00 – Mercadinho de produtos locais

Local: Largo do Pelourinho

11h00 – Apresentação e degustação do Licor e Compota de Cabral, pela Licocampo

Local: Largo Zeca Afonso

11h30- Oficina de sabão artesanal – Sabão de Cabral, pela Eli Bet

Local: Largo do Pelourinho

15 pax máx

15h30 – As receitas do tempo de Pedro Álvares Cabral – Palestra com João Pedro Gomes e Luís Lavrador

Local: Museu Judaico de Belmonte (Número de pessoas condicionada aos lugares do Auditório)

35 pax máx

16h30 – Música do Brasil

Local: Largo do Pelourinho

18h00 – Sabores do Brasil, com Chef Valdir Lubave

Local: Largo do Pelourinho

30 pax máx

22h00 – Concerto de Dino d´Santiago

Participação especial do Coro da Academia Sénior de Belmonte.

Local: Castelo de Belmonte

150 pax máx

11 de Julho

9h00 – Caminhada pela PR – Caminho Histórico de Belmonte, com welcome session & degustação de produtos regionais no TheVagar – Mountaion Suites

30 pax máx

ou

9h30 – Visita livre aos Museus de Belmonte – limitado à lotação de cada um dos Museus

Visita livre aos Museus de Belmonte; Castelo de Belmonte, igreja de Santiago, Museu Judaico, Museu dos Descobrimentos, Ecomuseu do Zêzere, Museu do Azeite.

9 a 11 de Julho

Receitas de Cabral – Restaurantes aderentes:

Feito ao Bife

Casa do Castelo

Belmonte Sinai

Fio de Azeite

Quinta da Bica

Pousada Convento de Belmonte

O Brasão

A festa só acaba em novembro!

O Ciclo “12 em rede – Aldeias em Festa” 2021 só termina em novembro! Depois de Belmonte, a festa segue para Almeida, a 17 de julho; Linhares, a 31 de julho; Castelo Rodrigo, a 28 de agosto; Marialva, a 11 de setembro; Piódão, a 25 de setembro; Idanha-a-Velha, a 30 de outubro; e Monsanto, a 6 de novembro