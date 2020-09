CASTRO DAIRE – MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL INAUGURA AV. DR. FRANSCISCO SÁ CARNEIRO

A Sra. Ministra da Coesão Territorial, Doutora Ana Abrunhosa, inaugurou na passada 6ª feira, dia 04 de setembro, no Concelho de Castro Daire, a requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro.

A cerimónia de inauguração, devidamente ajustada aos critérios da Direção Geral de Saúde, foi presidida pela Sra. Ministra, Doutora Ana Abrunhosa. Contou também com a presença do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Paulo Almeida e restante executivo Municipal, da Presidente da Assembleia Municipal de Castro Daire, Eng. Eulália Teixeira, da Presidente da CCDRC, Dra. Isabel Damasceno, entre outros convidados.

A requalificação desta via era há muito um anseio da população castrense, pelo que este Executivo definiu, desde a primeira hora, como uma das suas grandes prioridades a requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro. Trata-se de uma via estrutural da nossa Vila de Castro Daire e importantíssima para o todo Concelho. As condições desta Avenida eram muito débeis, com enormes problemas estruturais, sendo que o mais gritante era a falta de segurança para os peões que por ali circulavam.

Trata-se de um investimento superior a 700.000,00€, financiado a 85% pelo Centro 2020. Esta empreitada consistiu na requalificação integral da avenida, com o alargamento de alguns troços, com a beneficiação de passeios, implementação de uma ciclovia mista, construção de parques de estacionamento, ilhas ecológicas enterradas e a construção de uma escadaria que passou a ligar este arruamento à Av. 25 de abril.

Com esta requalificação, a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, apresenta uma maior e melhor mobilidade devido ao seu projeto inclusivo, garantindo conforto, mas sobretudo maior segurança para todos.

Desta forma privilegiou-se neste arruamento os percursos cicláveis e pedonais acessíveis, eliminando barreiras urbanísticas e arquitetónicas, visando melhorar as condições de suporte às deslocações em modos suaves numa área da vila com diversos equipamentos, serviços, comércio, agrupamento de escolas, centro de saúde, GNR e acesso a áreas residenciais, potenciando, desta maneira a vivência social do espaço público de Castro Daire pela comunidade.

O Município de Castro Daire expressa um enorme BEM-HAJA a todos aqueles que nos ajudam a construir um Concelho melhor, deixando, neste caso, um agradecimento especial às Exmas. Senhoras Ministra da Coesão Territorial e Presidente da CCDRC.