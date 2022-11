Castanha, azeite e gado em destaque no Mercado do Magriço, em Penedono

A castanha, o azeite e o gado ovino e caprino estarão em destaque entre sexta-feira e domingo, no Mercado do Magriço, que tem como objetivo mostrar as atividades do concelho de Penedono.

Segundo a autarquia do distrito de Viseu, durante três dias, o comércio, a indústria, o setor agrícola e a pecuária estarão juntos no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal.

O programa do Mercado do Magriço integra o Concurso da Castanha, cuja produção é considerada fundamental para a economia do concelho.

“Penedono é um concelho produtor de castanha por excelência e, se desde os primórdios dos tempos este fruto se assumia como garante da sobrevivência de alguns povos, como os romanos que a utilizavam como ração de combate nas suas campanhas, hoje é o sustento de inúmeras famílias deste recanto beirão”, explica a autarquia.

O azeite será outro dos protagonistas do Mercado do Magriço, porque, à semelhança da castanha, se assume como “catalisador económico das gentes de Penedono”, graças ao trabalho desenvolvido pela Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, no Souto.

De acordo com a autarquia, “o aparecimento desta cooperativa, graças e, muito, ao envolvimento dos olivicultores e da Câmara Municipal, permitiu o organizar da produção concelhia e regional”, tendo a qualidade do azeite já conquistado várias medalhas em concursos internacionais.

Outro dos pontos altos do certame é o Concurso de Ovinos e Caprinos que, “de ano para ano, tem vindo a aumentar o seu número de participantes”, refere a autarquia.

No seu entender, isso prova “que esta atividade abandonou o estatuto de profissão menos digna e assume agora contornos de nobreza, atraindo cada vez mais jovens que, graças à qualidade dos pastos deste concelho, produzem carne de qualidade que vai conquistando o seu espaço no mercado nacional”.

O Mercado do Magriço dará também destaque a outros produtos tradicionais e endógenos do concelho, como o pão, o queijo, a doçaria tradicional, os frutos secos, os produtos hortícolas, o vinho e o artesanato.

Paralelamente, haverá momentos lúdicos e de lazer, que incluem desde caminhadas a espetáculos musicais.