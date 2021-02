Candidatura “Terras Mágicas – Cultura e Património” foi aprovada

O Município de Vila Nova de Paiva, enquanto Parceiro Líder, viu aprovada a candidatura conjunta com os Municípios de Viseu e de Aguiar da Beira (Parceiros Beneficiários) – “Terras Mágicas – Cultura e Património”, no valor de cerca de 294 mil euros.

Esta candidatura, submetida no âmbito do Programa Operacional Centro 2020 – Investimento na Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Cultural, constitui-se como uma rede de cooperação que tem em vista a realização de um conjunto de atividades e manifestações culturais dentro de cada um dos municípios integrantes.

Os objetivos delineados são vários, desde a atração de públicos regionais, visitantes e turistas com diferentes interesses e hábitos culturais, a promoção do usufruto de espaços ao ar livre e de envolvência ao património cultural existente no território destes municípios, maximizando as potencialidades dos monumentos, palácios, jardins e museus enquanto espaços de atividade cultural e turística, a dinamização da economia local e a criação de novas oportunidades junto da comunidade artística local.