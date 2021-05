Campanha europeia ‘Protect Our Future Too’ alerta para impacto do aumento das temperaturas na saúde dos animais de companhia e tutores

O ambiente é o local onde se desenvolve a vida na terra, com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam. No Dia Mundial do Ambiente, a campanha ‘Protect Our Future Too’, pretende aumentar a consciência sobre os riscos para os animais de companhia e para os seus tutores, causados pela alteração das estações do ano, especialmente no que toca ao aumento das temperaturas.

A previsão avançada pelo Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, relativa ao aumento das temperaturas no próximo verão, representa um risco para a saúde dos animais de companhia e, por consequência para a saúde de toda a família.

Embora os parasitas estejam ativos ao longo de todo o ano, com o aumento das temperaturas o risco de ameaça aumenta, tornando-se um perigo para o animal e, consequentemente para o Homem.

Esta é uma das preocupações da campanha de sensibilização #protectourfuturetoo, que pretende sensibilizar para uma desparasitação e vacinação regular, bem como visitas frequentes ao Médico Veterinário.

Esta iniciativa conta com o apoio da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia (APMVEAC) e da MSD Animal Health, e tem como embaixador o Nuno Markl, que se junta a esta causa com a consciência de que a prevenção é o caminho para proteger o ser-humano, mas também os nossos animais de companhia.