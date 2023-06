Câmara de Viseu avança com projeto de duplicação da EN16 até à A25

A Câmara de Viseu aprovou a elaboração do projeto de duplicação da Estrada Nacional 16 (EN16), entre um dos acessos à zona industrial de Coimbrões e a autoestrada 25 (A25).

“Uma parte da estrada já está duplicada, entre a rotunda do Viso e o hipermercado, em direção a Mangualde. Agora vamos elaborar um projeto para duplicar a estrada até ao nó de acesso à A25”, disse o presidente da Câmara Municipal de Viseu.

Fernando Ruas adiantou que a autarquia “tinha um esboço de projeto, há muito tempo, e, agora um projeto definitivo será feito através de dois organismos diferentes da Câmara, tendo em conta que uma parte está feita”.

“Os departamentos vão conciliar os projetos, desde o hipermercado até à A25 e o outro que já está feito (até à rotunda do Viso), para não haver uma tipologia diferente” na EN16, especificou.

Fernando Ruas, que falava aos jornalistas, hoje, no final da reunião do executivo municipal, indicou que a elaboração do projeto foi aprovada, pela câmara, por unanimidade, mas “o problema do financiamento continua” a existir.

“Espero arranjar [financiamento], ou seja, espero que a lógica das áreas de localização empresarial funcione também para aqui, porque trata-se da ligação mais adequada ao nosso parque industrial” de Coimbrões, sublinhou.

“Esta lógica funcionou noutros lados”, designadamente em Aveiro, e, por isso, Fernando Ruas espera “que funcione também em Viseu”, realçou.

O projeto de elaboração “é bem caro”, destacou ainda o presidente do município, especificando que se tratar de um valor de “275 mil euros, mais IVA, para uma previsão de obra que rondará os 3,3 milhões de euros” para uma extensão de 1,5 quilómetros.

Na reunião pública do executivo, Fernando Ruas relevou “a importância da duplicação” daquele troço da EN16, “entre o acesso à zona industrial e a autoestrada”, que liga Aveiro, Viseu e Guarda a Espanha.