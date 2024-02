Câmara de Viseu atualiza regulamento da Escola a Tempo Inteiro

A Câmara Municipal de Viseu anunciou hoje em comunicado que o regulamento da Escola a Tempo Inteiro foi atualizado e que as novas medidas têm “novidades e benefícios para as famílias” e vão ao “encontro do contexto social atual”.

O Município de Viseu justificou a atualização do regulamento com o facto de ser “uma componente essencial no apoio à família, estreitando o comprometimento entre a escola, as famílias e a comunidade local, e afirmando-se fulcral no desenvolvimento pessoal e social dos jovens estudantes que dela beneficiam”.

Entre as principais medidas aplicadas, o documento destacou “a uniformização do horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, tanto no período de aulas, como nas interrupções letivas: entre as 07:45 e as 19:00”.

Outra novidade, é o novo tipo de utilizador denominado de ‘Acolhimento’, “suportado integralmente pela Câmara” Municipal de Viseu e destinado a “todos os encarregados de educação que precisam de deixar os educandos apenas no período da manhã, antes das atividades letivas”.

“No caso de ser um utilizador ‘Regular’, sem necessidade de prolongamento de horário (no período da tarde), poderá optar pelo novo utilizador ‘Acolhimento’, ficando isento de pagamento. Esta mudança deve ser comunicada diretamente na escola que o seu educando frequenta”, alertou o executivo liderado por Fernando Ruas.

O utilizador Ocasional que pretende usufruir do Acolhimento deve contactar os serviços municipais e passará a “usufruir das interrupções letivas do mesmo modo que no período letivo, mediante um pagamento diário associado ao escalão de Segurança Social”.