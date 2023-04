A Câmara de São João da Pesqueira, no norte do distrito de Viseu, vai transferir 774.577 euros do seu orçamento para as juntas de freguesia durante este ano.

As verbas são repartidas em função da área da freguesia, das áreas agrícolas, do número de habitantes, dos equipamentos existentes, entre outros.

A União de Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões (145.920 euros) e a freguesia de Ervedosa do Douro (115.320 euros) são aquelas que vão receber os montantes mais elevados.