Câmara de Oliveira de Frades promove Festival do Frango do Campo

O Festival Frango do Campo tem agenda marcada para acontecer entre 12 e 16 de julho, anunciou, num comunicado, a Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu.

O evento, que é organizado pelo município em parceria com uma empresa local e com o apoio da Confraria Gastronómica do Frango do Campo, terá “mais de 20 espetáculos com grandes nomes da música” portuguesa.

Diogo Piçarra, Toy, Bispo e HMB são “alguns dos nomes” que participarão no evento, que também contará com grupos musicais do concelho, como sublinha a Câmara Municipal de Oliveira de Frades.