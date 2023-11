Câmara de Oliveira de Frades promove campanha pelo comércio local

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, anunciou hoje que lançou uma campanha para promover o comércio local intitulada de “Este Natal, ofereça Oliveira de Frades”.

Segundo uma nota de imprensa, quem fizer compras nos estabelecimentos aderentes do concelho, entre 25 de novembro e 06 de janeiro de 2024, “num valor igual ou superior a 20 euros, ganha um cupão”.

“O cupão deve ser depositado na tômbola que se encontrará na Casa do Pai Natal no Parque Urbano, no centro da vila, para no final da campanha os participantes habilitarem-se a ganhar mais de seis mil euros em prémios”.