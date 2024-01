A Biblioteca Municipal de Tondela está a convidar a comunidade a dar uma nova vida aos livros usados, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Doação de Livros, no dia 14 de fevereiro.

“Se tens em casa livros que sabes que não vais voltar a ler, convidamos-te a participar na circulação de histórias e saberes”, desafia a biblioteca.

Os interessados em participar devem entregar os livros até ao dia 14 de fevereiro na Biblioteca Municipal de Tondela, distrito de Viseu.