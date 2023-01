Biblioteca de Resende promove conversas temáticas à quarta-feira

A Biblioteca Municipal de Resende irá promover, semanalmente, todas as quartas-feiras a iniciativa “Vamos conversar sobre…”, anunciou a Câmara Municipal de Resende, no norte do distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, “a atividade tem como objetivos a sensibilização da comunidade geral e, em particular, a população sénior, para questões ligadas à atualidade e o desenvolvimento do sentido crítico e argumentação”.

Entre os objetivos da iniciativa, esclarece a nota de imprensa, está também “a contribuição para o combate ao isolamento social e infoexclusão” da comunidade sénior no concelho de Resende.

“Vamos conversar sobre…” é de participação livre e gratuita, com obrigatoriedade de inscrição prévia e acontecerá às quartas-feiras, entre as 10:30 e 11:30, estando a primeira conversa agendada para esta semana.