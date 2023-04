Balcão de Habitação e Energia do Consumidor em Lamego a partir de dia 06

O primeiro atendimento no novo Balcão de Habitação e Energia do Consumidor de Lamego acontecerá no próximo dia 06, de forma totalmente gratuita, informou hoje a câmara municipal.

“Aqui, os consumidores podem esclarecer dúvidas sobre a oferta habitacional existente, perceber a que mais se adequa ao seu perfil e receber toda a informação necessária para comprar ou arrendar casa”, explicou aquela autarquia do distrito de Viseu, acrescentando que os atendimentos serão repetidos mensalmente.

O novo serviço irá também ajudar “a saber qual a melhor forma de economizar energia, melhorar o desempenho energético das habitações e gerir novas formas de consumo”, acrescentou.

A criação do novo Balcão de Habitação e Energia do Consumidor resulta de um protocolo estabelecido entre aautarquia e a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.