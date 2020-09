Autarquia de Viseu vai duplicar postos elétricos de carregamento automóvel

O Município de Viseu continua a apostar na descarbonização da economia, designadamente através de promoção de uma mobilidade sustentável, baseada na utilização de transportes com baixo impacto ambiental. Com este objetivo em vista, foi aprovado hoje um protocolo de parceria que prevê o reforço da rede de carregamento de veículos elétricos, com principal enfoque na rapidez do carregamento, a realizar através da Mobi.E.

A cidade de Viseu possui atualmente 10 carregadores de uso público, 2 de uso público em espaço privado e 1 de uso privado em funcionamento. Com este protocolo, serão instalados em Viseu mais 9 hubs de carregamento, sendo um posto de carregamento ultrarrápido (150 KW), três de carregamento rápido (50 KW) e cinco de carregamento normal (22 KW). A estes postos agora protocolados, acresce a instalação de quatro hubs de carregamento nos parques de estacionamento afetos à concessão de Estacionamento Público.

Com estas duas iniciativas, o concelho mais que duplicará a capacidade em número de postos de carregamento (13+13). Além disso, atendendo às características dos novos carregadores – em que a potência de carregamento por tomada é significativamente superior –, Viseu passa a dispor de uma capacidade instalada consideravelmente maior que a atual.