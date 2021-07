Autarquia de Viseu investe 300 mil euros na ligação entre o Parque Industrial e Mundão

Na reunião de Câmara de hoje, foi aprovado o lançamento do concurso para as obras de requalificação da Rua Campo da Bola, em Mundão. Para além do investimento direto do Município de Viseu nesta freguesia, superior a 300 mil euros, a obra irá beneficiar a nova Academia de Futebol Distrital de Viseu, da Associação de Futebol de Viseu.

A intervenção no arruamento, que serve de ligação entre o Parque Industrial de Mundão e a povoação de Mundão, inclui a pavimentação do alargamento nas zonas onde a faixa de rodagem é mais apertada, prolongamento da rede pública de abastecimento de água, execução de valetas em betão para drenagem de águas pluviais e colocação de sinalização horizontal e vertical. Está prevista também uma zona de estacionamento, junto campo de jogos, no alinhamento da faixa de rodagem.

Na envolvente da Academia de Futebol, a obra contempla a implantação de um arruamento que dará acesso restrito às entradas do recinto desportivo e do edifício central. Esta via, com cerca de 100m de extensão, compreenderá uma faixa de rodagem com 6,50m de largura, faixas de estacionamento perpendiculares em ambos os lados, uma praceta de inversão de marcha – na qual estão previstos lugares de estacionamento para autocarros – canteiros ajardinados e arborizados, passadeiras, sinalização, iluminação e um murete de vedação, a sul e poente, para delimitar este espaço público.