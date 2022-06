Associação em Penalva do Castelo promove agenda cultural para combater despovoamento

A Associação ‘A Eira’ promove durante o verão uma agenda cultural com o intuito de provocar encontros e diálogos entre as pessoas, de forma a combater o despovoamento e isolamento das aldeias, disse hoje à agência Lusa um responsável.

“Estamos numa freguesia onde quase não existia nada e acabamos por nascer, em 2020, com pessoas da aldeia, que se preocupam com as questões do despovoamento e abandono das terras, com o objetivo de promover iniciativas culturais”, contou o presidente da associação.

Carlos Rodrigues disse à agência Lusa que a ‘A Eira’ nasceu em Lusinde, uma aldeia que dá nome a uma das freguesias de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, e que, “à semelhança de outras aldeias do interior, tem uma população muito idosa”.

“Nascemos para lhes dar alguns motivos para saírem de casa, encontrarem-se e partilharem as suas ideias e conversarem de forma descontraída. No fundo, queríamos promover o convívio entre as pessoas da aldeia”.

Depois de terem proporcionado em algumas noites do verão de 2021 sessões de cinema e alguns serões musicais, a coletividade promove este ano uma segunda edição de “Verão n’A Eira” com mais atividades.

“Este ano, decidimos manter, porque, de forma surpreendente, tivemos uma forte adesão por parte das pessoas por onde andámos e até alargámos um pouco mais. E vamos ter também ‘workshops’ de teatro sensorial, jogos tradicionais e conversas”, contou.

Carlos Rodrigues adiantou que as conversas terão como foco “as questões do interior e do mundo rural”, e que vai haver também um “ciclo de cinema documental com alguns documentários que têm pontes de contacto com a realidade” de Lusinde.

“De alguma forma, este cinema tem a ver connosco e com questões sociais para que o cinema comunique melhor com o nosso público-alvo, que é de uma faixa etária muito elevada, tendo em conta as nossas populações”, disse.

A agenda cultural acontecerá, “essencialmente, ao fim de semana, durante os meses de julho, agosto e setembro, com exceção para os documentários que serão durante a semana, porque acontecem na biblioteca municipal” de Penalva do Castelo.

“Também iremos ter iniciativas com jogos tradicionais e aí contamos com as colaborações das pessoas, junto das quais estamos a fazer recolhas de informações para podermos promover os jogos que mais lhes dizem”, contou.

O presidente da Associação ‘A Eira’ admitiu ainda que um dos objetivos que a coletividade tem é a de “criar sinergias com outras associações do concelho para promover iniciativas conjuntas a circularem nas aldeias” de Penalva do Castelo.

O programa do Verão n’A Eira pode ser consultado na sua página na internet (https://aeira.net/verao_eira_2022/) e, este ano, as iniciativas percorrem as localidades de Lusinde, Penalva do Castelo, Esmolfe, Sezures, Encoberta e Ínsua.