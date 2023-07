Assembleia Municipal de Tondela exige requalificação da Estrada Regional 230

A Assembleia Municipal de Tondela aprovou, por unanimidade, uma moção a “exigir à Infraestruturas de Portugal (IP) obras urgentes na Estrada Regional (ER) 230, que liga o município ao concelho vizinho de Carregal do Sal, distrito de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, a moção, que foi apresentado pela bancada do PSD, realça o “intenso tráfego ao longo do seu traçado e que tem sido palco de inúmeros acidentes, alguns deles fatais”.

“A estrada tem um défice enorme de sinalização vertical e horizontal”, continua a moção que “exige à IP e à tutela uma intervenção urgente” na via “sob pena de se agudizar severamente a sinistralidade grave” na ER 230.

A nota de imprensa refere que a presidente da Câmara de Tondela, a social-democrata Carla Antunes Borges, “recentemente demonstrou” junto da IP “preocupação face aos níveis de sinistralidade da estrada, exigindo ao mesmo tempo uma intervenção na via”.

Além disto, a Assembleia Municipal deu também ‘luz verde’ à transferência de competências da Câmara para as 19 Juntas e Uniões de Freguesia do concelho.

A decisão foi aprovada por unanimidade e, a partir do primeiro dia de janeiro de 2024 e, para isso, “serão transferidos, no total, mais de 609 mil euros, dinheiro que será investido na execução das novas funções”.

Entre as várias funções das juntas de Freguesia está a “gestão e manutenção” de espaços públicos assim como pela limpeza das vias, “pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico”.

Para a presidente da Câmara Tondela, Carla Antunes Borges, “esta transferência de competências foi discutida e trabalhada com as Juntas de Freguesia, ao contrário do que fez o poder central com os municípios”.