Jorge Simão já não é treinador do Académico de Viseu, tendo pedido “a cessação antecipada do seu contrato de trabalho”, informou a SAD do 10.ª classificado da II Liga portuguesa de futebol.

“A Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol SAD vem por este meio informar que o treinador Jorge Simão solicitou a cessação antecipada do seu contrato de trabalho, com efeitos imediatos, com o intuito de abraçar um novo desafio”, pode ler-se no comunicado emitido pela SAD do emblema beirão.

De saída estão também os elementos da equipa técnica que acompanharam Jorge Simão na passagem pelos viseenses, onde chegou em finais de outubro de 2023 para substituir Vítor Martins.

Até ao final da época a equipa será orientada pelos treinadores que integram a estrutura do Académico – Gil Oliveira, Cláudio Erasmo e Ricardo Janota –, informou ainda a SAD do clube.

O Académico de Viseu ocupa o 10.º lugar da II Liga, com 38 pontos, e vai receber o Penafiel, no domingo, pelas 14:00, na 30.ª jornada.