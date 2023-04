Apoio municipal de 90 mil euros mantém aberta creche do Recreio do Caramulo

A Câmara de Tondela aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 90 mil euros à Associação de Solidariedade Social Recreio do Caramulo, no Guardão, para permitir a manutenção em funcionamento da sua creche, que é frequentada por uma dúzia de crianças.

“Esta é a única valência do género na serra, abrangendo não só as freguesias do Guardão, Silvares e São João do Monte, mas também outras localidades dos concelhos limítrofes de Vouzela, Oliveira de Frades e Águeda”, referiu a autarquia.

Em dezembro passado, a autarquia (no distrito de Viseu) já tinha estabelecido um primeiro protocolo com a instituição, no valor de 30 mil euros, “que visava apoiar as atividades a realizar no primeiro período, tornando assim possível que a creche continuasse aberta”, numa altura em que dava resposta a cinco crianças.

“A comparticipação financeira que o Recreio recebe da Segurança Social pelo funcionamento da valência fica aquém dos gastos. As contas da associação foram ainda penalizadas pelo encerramento do ensino pré-escolar e do lar de infância e juventude, em virtude da cessação dos respetivos acordos de cooperação, que obrigaram ao pagamento de indemnizações aos funcionários despedidos”, justificou.