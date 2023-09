ANJE realiza inquéritos sobre empreendedorismo na região Viseu e Dão Lafões

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) fez uma ronda pelos 14 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões a realizar inquéritos sobre empreendedorismo, principalmente junto dos mais jovens.

“Andámos por sítios que, tendencialmente, são frequentados por jovens, não esperámos que fossem eles a vir ao nosso encontro, e chegámos ao contacto com mais de dois mil jovens”, adiantou o vice-presidente da ANJE, Hugo Vieira.

À agência Lusa, este responsável acrescentou que os jovens contactados, todos com mais de 16 anos, foram organizados em dois grupos, até aos 23 e com mais de 23 anos, para um total de mais de mil inquéritos validados.

“No grupo dos mais novos pretendíamos perceber como é que podemos fomentar e promover o empreendedorismo como alternativa ao emprego por conta de outrem e como é que os jovens veem esse caminho”, esclareceu.

No grupo dos mais de 23 anos, o inquérito era “mais afunilado nas ações e nas políticas públicas dos municípios e o papel que a comunidade podia ter para fomentar a implementação de políticas públicas para o empreendedorismo”.

“Ou seja, duas dinâmicas, dois públicos, para, por essa via, perceber que políticas os territórios podem desenvolver para os tornar mais competitivos”, disse.

Os resultados, vão ser alvo de estudo por parte da ANJE, juntamente com a CIM.

Este ‘road-show’ resulta de um projeto pedido pela CIM Viseu Dão Lafões e para o concretizar a ANJE colocou na estrada a sua “carrinha Pão de Forma que tem percorrido o país”.

E, “apesar de nos grandes centros ou cidades ela chegar, muitas das vezes, a mais pessoas, acaba por ter mais impacto no interior do país e em territórios de menor densidade”.

Entre os jovens contactados, a ANJE encontrou pessoas com “projetos com muito mérito e capacidade, mas muitas das vezes esbarram-se com burocracias e com várias dificuldades que acabam por desistir” deles.

“Mas agora vamos trabalhar, até para perceber quais é que são as melhores ideias e essas melhores ideias poderem vir a ser apoiadas quer pela ANJE como pela CIM, já que é um dos seus objetivos neste projeto”, apontou.

Hugo Vieira adiantou que, “infelizmente, a burocracia continua a ser um dos fatores cruciais na implementação de projetos” e no caso de “serem mais industriais, mais dificuldades os jovens têm em perceber os diferentes licenciamentos” que precisam.

“As próprias relações com o Estado acontecem de forma difícil, por parte dos empresários e empreendedores. Felizmente, a relação com os diferentes organismos tem melhorado, mas ainda temos muito caminho a percorrer”, afirmou.

A CIM Viseu Dão Lafões integra os municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.