Amarelo Silvestre abre inscrições para aulas de teatro para todas as idades em Nelas

A companhia de teatro Amarelo Silvestre, sediada em Canas de Senhorim, concelho de Nelas, distrito de Viseu, “volta a promover uma formação teatral, destinada desta vez a três grupos distintos”.

A companhia abre inscrições para pessoas “com ou sem experiência teatral” para três grupos distintos: crianças (8 aos 12 anos), jovens (13 aos 17 anos) e adultos (maiores de 18 anos).

As sessões dos três grupos de formação vão decorrer no auditório dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, às quartas-feiras, das 15:30 às 16:30 para os jovens, das 17:30 às 19:00 para as crianças e das 20:00 às 21:30 para os adultos.