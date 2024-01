Altar-mor da Igreja Paroquial de S. Miguel Arcanjo em Mangualde foi restaurado

As obras de conservação e restauro do altar-mor da Igreja Paroquial de S. Miguel Arcanjo, em Corvaceira, no concelho de Mangualde, encontram-se concluídas, anunciou a autarquia.

A Câmara de Mangualde explicou que o altar, que tem características barrocas (século XVIII), se encontrava em mau estado, tendo as obras permitido, por exemplo, “deixar visível pinturas originais com motivos vegetalistas nos três painéis da zona dos nichos, que antes estavam cobertas com camadas de tinta plástica”.

A intervenção, que demorou três meses e custou cerca de 25 mil euros, foi paga por duas emigrantes nos Estados Unidos da América, pelo Conselho Diretivo dos Baldios de Corvaceira, União de Freguesias de Tavares e pela Câmara Municipal de Mangualde.

Segundo aquela autarquia do distrito de Viseu, “além do altar-mor, foi contratado a um artista moldavo o restauro de três santos que também estão no altar, cujo trabalho foi pago com os contributos da população”.