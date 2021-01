Abertura de candidaturas para a IX edição do concurso literário «A Ética na Vida e no Desporto»

Este concurso tem como objetivo estimular a produção de trabalhos escritos, subordinados ao tema da ética no desporto, por parte de estudantes do ensino secundário e dos cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, centros educativos e estabelecimentos prisionais localizados em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, premiando aqueles/as que apresentem melhor qualidade literária.

O Concurso Literário «A Ética na Vida e no Desporto» é promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., – através do Plano Nacional de Ética no Desporto – com o apoio do Jornal Desportivo A Bola, da Direção Geral da Educação/Desporto Escolar, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, da Fundação do Desporto, da Direção Regional de Desporto dos Açores e da Direção Regional do Desporto da Madeira.

Para mais informações:

site do PNED em www.pned.ipdj.gov.pt

Portal do IPDJ: www.ipdj.gov.pt