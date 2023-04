A “Rota dos Laranjais” abre calendário de percursos pedestres no concelho

A Rota dos Laranjais, na freguesia de Castelões, em Tondela, distrito de Viseu, arranca este domingo e dá início ao calendário de percursos pedestres do concelho.

“O programa inclui nove caminhadas que percorrerão várias freguesias, dando a conhecer o território das Terras de Besteiros. A Rota dos Laranjais (PR1) tem um grau de dificuldade médio baixo e com mais de sete quilómetros de extensão”, afirma a Câmara Municipal de Tondela (distrito de Viseu) num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Ainda em abril, o município promove a Rota dos Moinhos (PR6), em Caparrosa, e agendada para maio está a Rota das Cruzes (PR3), na freguesia do Guardão.

Para junho está marcada a Rota de Santiago (PR5), freguesia de Santiago de Besteiros, seguido da Rota do Linho (PR2), em Castelões, e da Rota das Caldas (PR7), em Sangemil, que cruza caminhos das freguesias de Lajeosa do Dão e de Ferreirós do Dão.

Durante o verão acontecem ainda as Rota dos Caleiros (PR4), a Rota dos Espigueiros do Caramulo (PR8) e a Grande Rota do Caramulo, que se estende pelas freguesias de Castelões e do Guardão.