25 Abril: Santa Comba Dão envolve jovens nos festejos para passar valor da liberdade

O presidente da Câmara de Santa Comba Dão disse hoje que a “forte envolvência” dos jovens nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril é para que os valores da liberdade e da democracia permaneçam.

“Quisemos envolver a comunidade mais jovem nas nossas comemorações, porque os valores da liberdade e da democracia têm de ser implementados nestas gerações que não viveram o 25 de Abril e que nem sempre lhes dão o devido valor”, defendeu hoje, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara daquela cidade (distrito de Viseu), Leonel Gouveia.

O autarca socialista, que na altura dos 25 anos do 25 de Abril era presidente da Assembleia Municipal de Santa Comba Dão, lembrou que, “antes, a participação cívica era maior do que atualmente” nas comemorações do Dia da Liberdade.

“Também por isso, quisemos este ano envolver os agrupamentos escolares para que os jovens tivessem uma forte presença nas comemorações. Porque antes havia muita gente com memória dos outros tempos e hoje nem tanto”, frisou.

Com a organização, novamente, de um “número simbólico” do Dia da Liberdade, e com 14 anos vividos antes do 25 de Abril de 1974, Leonel Gouveia considerou que “há hoje uns extremismos que têm de ser combatidos com todas as armas”.

“Temos, cada vez mais, de implementar e apregoar aos jovens aquilo que são os valores da liberdade e da democracia. Temos de semear e cultivar novamente estes valores para que não se percam”, sustentou.

Isto porque “é preciso que os jovens valorizem bem esses valores e não se deixem levar pelos populismos, que poderão levar a situações extremistas” e “pôr em causa essa mesma liberdade e democracia”.

Neste sentido, destacou que em abril, os eventos “mais significativos” dos 50 anos da revolução “têm todos uma forte presença da juventude”, quer com a realização de uma assembleia municipal jovem como nos espetáculos de música e teatro.

Na noite do dia 24, a Casa da Cultura acolhe a apresentação de uma reedição, feita pelo Município de Santa Comba Dão, do livro “A magia da lua de Abril”, da autoria de João Manuel Tavares Costa, seguido de declamação de poemas, por alunos do agrupamento de escolas.

No Dia da Liberdade, após a sessão solene, o largo do município acolhe a “recriação histórica de alguns momentos que fizeram a madrugada do 25 de Abril”, intitulada ‘Cravos da liberdade’, pelo Teatro Amador do Rojão Grande (TARG), na freguesia do Vimieiro, Santa Comba Dão.

“É uma recriação, essencialmente, de memórias minhas, mas não só, porque eu fui um dos militares de Abril e quis muito fazer este trabalho com os jovens e colocá-los a contar a história que não viveram, mas que têm de as saber”, defendeu o encenador.

Hélder Onofre disse ainda à agência Lusa que a recriação envolve cerca de 60 jovens, entre os 14 e os 22 anos, quer do grupo de teatro quer alunos do ensino secundário, a fazerem, essencialmente, de figurantes.

À tarde, a Orquestra de Jovens do Dão, dirigida pelo maestro Ricardo Monteiro, sobe ao palco da Casa da Cultura, para o concerto “ReCORDAS Abril”, espetáculo que envolve músicos e cantores da Associação e Conservatório de Música e Artes do Dão (CMAD).

O roteiro musical, notou o autarca, terá “temas incontornáveis do 25 de Abril, com orquestração original de vários compositores, como ‘Milho verde’, ‘O que faz falta’, ‘Somos livres’, ‘Venham mais cinco’ e ‘Depois do adeus’, entre tantos outros”.

No dia 27, o Auditório Municipal acolhe, pelas 16:00, uma sessão da Assembleia Municipal Jovem e, pelas 21:00, o auditório do Clube Recreativo de São Joaninho, exibe o documentário multimédia de formas animadas ‘Do Estado Novo ao 25 de Abril’.