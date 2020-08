2.ª edição Viseu Vegan Fest

Nos próximos dias 21, 22 e 23 de Agosto, sexta, sábado e domingo, Viseu recebe o seu segundo festival dedicado ao veganismo.

Devido às contingências impostas pelo controlo da pandemia, este ano o festival terá um formato mais reduzido, mas não menos interessante.

Vão estar presentes cerca de 15 expositores com produtos tão variados como comida, vestuário, calçado, cosméticos… Tudo 100% vegan. Além dos expositores, o festival terá paralelamente um programa de palestras, concertos e workshops ainda sessões de yoga e meditação.

As bancas estarão abertas ao público entre as 17h e as 23h na sexta, entre as 11h e as 23h no sábado das 11h às 21h de domingo. A entrada é gratuita. O Festival decorrerá cumprindo as regras de higiene e distanciamento social, para segurança de todos!