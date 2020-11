Webinar FSC® sobre Serviços dos Ecossistemas

PROGRAMA 10h00 Nota de Boas Vindas Pedro Silveira – Presidente do FSC Portugal 10h05 O papel do FSC na proteção e restauro dos Serviços dos Ecossistemas Joana Faria – FSC Portugal 10h20 Implementação do Procedimento FSC para os Serviços dos Ecossistemas e Ferramenta de cálculo e monitorização de carbono Miguel Serrão – GFA Certification 10h35 Casos práticos: projectos com certificação FSC para os Serviços dos Ecossistemas Marcos Estevez e Silvia Martinez – FSC Espanha 10h50 Remuneração dos Serviços dos Ecossistemas – um novo paradigma para uma Economia Verde em Portugal Rui Barreira – WWF Portugal 11h10 Debate Moderador: Pedro Serafim – Vice-Presidente do FSC Portugal