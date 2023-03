Voluntários limparam ruas do centro histórico de beatas em Viseu

Duas dezenas de voluntários recolheram beatas do centro histórico de Viseu e sensibilizaram as pessoas com que se cruzaram para a necessidade de limpeza das ruas e para a importância da proteção ambiental.

Foram distribuídos flyers com informação sobre o impacto das beatas nas ruas e, ainda, cinzeiros portáteis a fumadores, fomentado assim a responsabilidade social da utilização do mesmo, em alternativa a deitarem as beatas no chão.

A operação de limpeza ocorreu no âmbito da iniciativa “Beata no chão gera poluição”, a ação foi promovida pelo EUROPE DIRECT Viseu Dão Lafões e teve o apoio da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Viseu e da Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21 (AVISPT21).

O Rossio, a Rua do Comércio, o Adro da Sé, a Rua Direita e a Rua Formosa foram pontos de passagem dos voluntários.