Volta a Portugal em Bicicleta provoca alterações de trânsito em Viseu

Na quarta-feira a cidade de Viseu vai sofrer “cortes e condicionamentos” de trânsito devido à 84.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, anunciou hoje, em comunicado, a Câmara Municipal de Viseu.

Viseu acolhe o Prólogo da 84ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta e, de acordo com o percurso definido, a Polícia de Segurança Pública (PSP) irá proceder ao corte/condicionamento de trânsito entre as 08:30 e as 18:30 de quarta-feira.

Assim, os cortes acontecem na avenida da Europa e respetivos acessos – rotunda Cibernética, o túnel de Viriato, a rotunda do Coval e avenida Cidade de Salamanca.

A interrupção do trânsito também ocorrerá na Circular Norte, nas rotundas do Continente, do Grupo Desportivo Ribeirinhos, da Fábrica da Pólvora, dos Heróis Lusitanos e de Santiago, assim como na praça Grão Vasco.

E haverá corte ainda na circulação no sentido da rotunda do Continente à praça Grão Vasco; avenida Dr. António José de Almeida, entre a rotunda do Lanxeirão e a rotunda Cibernética; a avenida Capitão Homem Ribeiro e a avenida da Bélgica.

Segundo a PSP, o acesso de moradores da Cava de Viriato e da avenida da Bélgica far-se-á pela rotunda do Lanxeirão em direção à avenida Capitão Homem Ribeiro, e a saída pela rotunda do Café Paris, pela rua da Ponte de Pau e rua Padre Costa.

A PSP “apela a todos os cidadãos que sigam as indicações das autoridades ao longo do percurso da prova, assistindo à mesma nos locais indicados, sem atravessar ou circular nos arruamentos de passagem da caravana”.