Viseu recebe a 83ª Volta a Portugal em Bicicleta

Final da 4ª Etapa da Volta, concerto d’Os Azeitonas e Dia de Descanso, com evento de Cicloturismo, marcam a passagem por Viseu

A cidade de Viseu acolhe a chegada da 4ª etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, a 8 de agosto, e a 15ª Etapa da Volta Brisa RTP, o evento de cicloturismo que decorre durante o Dia de Descanso desta grande competição nacional, a 9 de agosto.

Neste ano, em que o pelotão regressa à estrada, Viseu recebe estes três eventos, sendo que, a chegada da 4ª Etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, a 8 de agosto, que inicia na Guarda, culmina com um grande concerto em Viseu, integrado na Guardiã das Feiras Populares do país, a Feira de São Mateus, com Os Azeitonas.

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas, destaca “um pormenor curioso: o arranque da Volta a Portugal em Bicicleta acontece no mesmo dia em que abrimos as portas à nossa Feira de São Mateus, nos seus 630 anos, a 4 de agosto”.

Ainda, no dia seguinte, o Dia de Descanso, Viseu é anfitriã da 15ª Etapa da Volta Brisa RTP. Este evento de cicloturismo, aberto a todos os ciclistas, ciclodesportistas e cicloturistas federados ou não federados, terá a partida oficial e a chegada, no dia 9 de agosto, na Avenida da Europa. Uma etapa com uma distância aproximada de 90 quilómetros que levará os participantes a alguns dos melhores cenários da região de Viseu. A inscrição pode ser realizada através do site da Volta a Portugal / Etapa da Volta Brisa RTP, até ao próximo dia 6 de agosto.

Nesta 83ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, “convido todas e todos a rumar a Viseu, e assistir a estes grandiosos eventos, renovados a cada edição, e a conhecer o melhor da região que tão bem sabe acolher os seus visitantes”, convida o Presidente da autarquia.