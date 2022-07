Viseu é o município mais barato para se arrendar casa em Portugal

O município de Viseu é o mais barato para se arrendar casa em Portugal, com uma renda média de 5,6 euros por metro quadrado (euros/m2), anunciou hoje a plataforma imobiliária idealista.

De acordo com um estudo, a lista dos municípios mais baratos completa-se com Santarém (5,8 euros/m2), Viana do Castelo e Covilhã (6,1 euros/m2 em ambos os municípios), Valongo (6,5 euros/m2), Leiria (6,6 euros/m2) e Braga (6,7 euros/m2).

No último lugar do ranking encontra-se o município de Matosinhos, custando o metro quadrado 9,7 euros, sendo que Loulé ocupa o topo da lista do municípios mais caros para se arrendar casa, com o metro quadrado custar 14,8 euros, seguindo-se Lisboa (14,5 euros/m2), Cascais (14,2 euros/m2), Lagos (12,1 euros/m2), Oeiras (12 euros/m2) e Porto (11,4 euros/m2).