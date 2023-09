Viseu com mais de três dezenas de iniciativas culturais até ao fim do mês

Mais de 30 iniciativas culturais estão programadas para Viseu até ao final do mês, anunciou hoje o Município de Viseu, que destaca as referentes aos 900 anos da Carta de Foral e às Jornadas Europeias do Património.

O primeiro espetáculo acontece na terça-feira, no rio Pavia, junto à Casa da Ribeira, com o espetáculo flutuante “Voloswing”, das companhias Le Piano du Lac e La Xata la Rifa, com produção da Binaural Nodar.

Este espetáculo de jazz a pedais aquáticos com Voël Martin ao piano, trombone e trompete, Laurent Labejof na voz e percussão, Mónica Cofiño enquanto capitã e na dança, e Nely Ferreira no som, apresenta-se também na Barragem de Várzea de Calde.

“Nas comemorações dos 900 anos da Carta de Foral de Viseu há o grande concerto “V900”, na quarta-feira, pelas 21:30, no Adro da Sé, com os coletivos Retimbrar e Sopa de Pedra que convidam Teresa Salgueiro e o grupo Gira Sol Azul”.

No sábado, na Casa do Miradouro, arranca o Ciclo de Conversas “Foi com ela que tudo começou” e a primeira convidada é Cristina Torrão, que apresentará o seu livro “Memórias de Dona Teresa”, editado em 2018.

Na quarta-feira, a “Brigada das Cores” anima as ruas da cidade com “recurso à técnica da mímica, da sombra e dos movimentos, despertando a curiosidade em observar os gestos do dia-a-dia recriados e ‘congelados’”.

No Dia do Município, quinta-feira, há “um cortejo histórico-etnográfico, num espetáculo único, com uma apresentação dos usos e costumes dos grupos folclóricos, grupos de cantares, Zés Pereiras e bandas filarmónicas”.

Um desfile com “46 grupos oriundos das freguesias do concelho de Viseu e são esperados cerca de 1.300 participantes num cortejo diferente do habitual, já que conta exibições/apresentações, em simultâneo, a partir de vários locais da cidade.

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, sob a temática do “Património Vivo”, os museus organizam “visitas guiadas às exposições permanentes e temporárias, passeios temáticos, espetáculos de poesia, música e dança, mesas redondas e rodas de contos com música ao vivo”.

No Dia Mundial do Turismo (27), o município lança o desafio de “Ser turista em Viseu” e, para isso, convida para “uma visita guiada pela cidade” e a participar numa atividade de “’geocaching’ por espaços verdes de Viseu”.

A Quinta da Cruz acolhe teatro com “Materialidade”, do projeto Horta Deméter, da Cem Palcos, a Casa do Miradouro apresenta o álbum “Os miúdos estão bem”, do grupo musical Bela Noia.

O Parque Urbano de Santiago acolhe Circo Contemporâneo com “Chá das Cinco – Peça para quatro amigas mais uma que nunca mais chega” e a biblioteca municipal será o palco de “Histórias Tão Balalão”, com Elsa Serra.

Do programa cultural fazem ainda parte oficinas de formação artística e um espetáculo e conversa com os responsáveis, a equipa artística do projeto “Cenas Conjugais”, da Associação “Ritual de Domingo”, na incubadora do centro histórico.