“Viseu Cidade-Jardim” aposta na retoma do turismo local em 2021

São três dezenas de ações que posicionam ainda Viseu no centro do debate da sustentabilidade e alterações climáticas e da promoção de uma “cidadania verde”

Viseu reelege em 2021 o seu slogan histórico de 1935 como mote de comunicação para o ano que agora começa, com os olhos postos na retoma da atividade turística e na promoção de um estilo de vida sustentável e amigo do ambiente.

“Viseu Cidade-Jardim” – cujo plano de ação foi hoje apresentado – aposta na valorização dos recursos naturais, ambientais e culturais do concelho como fatores de qualidade de vida e atratividade económica e turística.

“Acima de tudo, queremos realçar a Cidade, o Concelho sustentável, do ponto vista ambiental, com um compromisso sólido com a descarbonização. Será um ano dedicado à Cultura, ao Desporto, ao Ensino, aos fatores fundamentais da nossa qualidade de vida”, adianta António Almeida Henriques, Presidente do Município de Viseu.

Um dos grandes objetivos da programação é, também, centrar Viseu no grande debate da atualidade e do pensamento contemporâneo – a sustentabilidade, a salvaguarda dos recursos naturais, as alterações climáticas, e promover uma maior coerência e integração das agendas temáticas locais.

O plano dá corpo a um conjunto robusto de ações em áreas de atuação muito distintas – como Ambiente, Cultura, Património e Reabilitação Urbana, Mobilidade, Educação, Desporto, Turismo e Marketing Territorial – que constituem compromissos do Município em prol do fomento da qualidade de vida de quem vive em Viseu e de quem visita e investe no território.

“Sob o signo da “Cidade-Jardim”, desenvolvemos um plano de ação que é antes de mais de valorização e desenvolvimento local, e só depois de fomento turístico e económico”, refere o autarca.

Com esse objetivo, o programa conta com várias ações já em desenvolvimento ou a lançar, como a classificação da Mata do Fontelo como Conjunto de Interesse Público, a valorização do Parque da Aguieira, o lançamento do projeto municipal “Escola de Jardineiros de Viseu”, a construção da ecopista do Vouga ou a criação de novos roteiros de natureza e de dois novos recantos fluviais, a requalificação do troço do Caminho Interior Português de Santiago e dos albergues locais, e uma nova campanha promocional, com recurso a meios digitais, entre várias outras.

Para o Vereador com o pelouro do Turismo e do Marketing Territorial, Jorge Sobrado, “2021 vai ser um ano pintado a verde, em Viseu. Com este plano, lançamos, simultaneamente, uma nova proposta para o desenvolvimento de uma cidadania verde e um novo tónico para o relançamento de um turismo sustentável, percecionado como verde e seguro”.

Tendo como pressuposto que a construção de um “destino sustentável e de excelência” tem por base fundamental a salvaguarda e valorização dos valores territoriais e a qualificação das condições de vida da população, o plano definido é uma “agenda aberta” a outras iniciativas e ações. Os compromissos já identificados têm um carácter suplementar às competências exercidas de forma corrente pelo Município e aos investimentos e projetos em curso no âmbito do programa “VISEU PRIMEIRO”.