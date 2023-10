Violência doméstica: Prisão preventiva para homem de 31 anos em Carregal do Sal

Um homem de 31 anos ficou em prisão preventiva por ameaças à namorada, anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR) que deteve o suspeito e lhe apreendeu uma arma branca.

“No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que o agressor ameaçava a vítima, sua namorada de 16 anos, causando-lhe medo e inquietação”, divulgou aquela força de segurança em comunicado de imprensa.

No seguimento da ação, acrescentou o documento, “foi dado cumprimento a um mandado de detenção, tendo sido apreendida uma arma branca” ao “homem de 31 anos detido na quinta-feira”, no concelho de Carregal do Sal, no distrito de Viseu.

“O suspeito foi presente no Tribunal Judicial de Viseu tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, adiantou a GNR na mesma nota.

A detenção, esclareceu, foi feita através do Posto Territorial de Tondela e de Carregal do Sal e teve o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, distrito de Viseu.

“A violência doméstica, onde se insere a violência no namoro, é um crime público, e denunciar é uma responsabilidade coletiva”, lembrou a GNR no comunicado.