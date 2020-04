UMA RADIOGRAFIA À COVID-19: TÉCNICOS DE RADIOLOGIA NO COMBATE À PANDEMIA

Estruturas do setor preocupadas com a exposição radiológica nos Hospitais de Campanha,

Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da área de Radiologia – Técnicos de Radiologia – estão preocupados com a exposição radiológica nos Hospitais de Campanha, recentemente instalados, bem como com a carência de Equipamentos Portáteis de Aquisição de Imagem para fazer face aos planos de contingência à COVID-19, nomeadamente, para exames nas áreas de isolamento, e alertam para a importância de aumentar a celeridade da contratação de mais profissionais, garantido a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Estes são alguns dos alertas dados pelas estruturas representativas do setor – Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) e a Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear (ATARP).

Os Técnicos de Radiologia estão na primeira linha de combate ao surto, quer nos Hospitais quer nos Centros de Saúde, assegurando os exames imagiológicos, a par de outros, como forma de diagnóstico aos doentes com suspeita de infeção pela COVID-19, como a Radiografia do Tórax e a Tomografia Computorizada Torácica. Adicionalmente, continuam a contribuir em exames cuja situação clínica do doente é fundamental e que necessitam de determinados procedimentos, nomeadamente a Ressonância Magnética e procedimentos intraoperatórios, em que estes últimos carecem de apoio radioscópico. Para as entidades, “face à adversidade atual, foram criados planos de contingência e implementadas medidas, de forma estratégica, de modo a assegurar a realidade que vivemos no combate à COVID-19. Desta forma, todos os profissionais tiveram de adaptar-se às mesmas e assegurar de forma conjunta os serviços, encarando esta luta como um desafio. Todos os dias encaram novas regras, orientações e formas de atuar, assegurando todos os doentes em contexto de urgência, doentes oncológicos, que carecem dos exames de diagnóstico para posterior tratamento, e doentes internados. No entanto, é necessário garantir pessoas e meios”. Reforçando, “no contexto atual, a equipa deve manter as competências e as suas funções, fortificando os cuidados acrescidos, os equipamentos de proteção individual, a responsabilidade amplificada e o rigor nos circuitos criados no combate à COVID-19. Apesar do medo, da ansiedade e do stress fazerem parte da rotina, a cooperação e o espírito de equipa são indispensáveis para enfrentar esta luta de forma conjunta”.

HOSPITAIS DE CAMPANHA SEM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Acreditando que é possível combater a pandemia sem descurar as boas práticas radiológicas, as estruturas do setor receiam que nos Hospitais de Campanha, instalados para o combate à Covid-19, nem sempre estejam garantidas as medidas necessárias para a proteção radiológica quer dos profissionais, quer dos utentes. “A radiação ionizante não é inócua e tememos que, fruto das caraterísticas das próprias estruturas provisórias, a exposição à radiação não esteja controlada”. Salientando, “a grande preocupação, neste momento, é o combate à pandemia. Contudo, tendo consciência de que se trata de radiação com efeitos prejudiciais na saúde das pessoas, cabe-nos alertar e reforçar a importância de medidas adicionais de monitorização individual e responsabilização dos profissionais, de alerta das instituições hospitalares e da tutela. Importante realçar as competências e responsabilidades que Técnicos de Radiologia possuem nos aspetos práticos, otimização de procedimentos e proteção e segurança radiológica, que devem ser valorizadas e rentabilizadas, sobretudo em situações como esta.”

COMO PODE O COVID-19 AFETAR OS PULMÕES?

No vídeo que se segue, realizado pelos Técnicos de Radiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, é possível ver imagens reais de como a Covid-19 pode afetar os pulmões. Este é mais alerta para que as pessoas fiquem em casa, sempre que possível.

VÍDEO DISPONÍVEL EM

