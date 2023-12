Três pessoas detidas por caça em área de proteção em Penalva do Castelo

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Mangualde, anunciou hoje que deteve na segunda-feira três homens por caça em área de proteção, no concelho de Penalva do Castelo.

Os homens com idades compreendidas entre os 54 e 69 anos foram detidos no decorrer de uma ação de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório.

“Os elementos do SEPNA constataram que os indivíduos se encontravam a caçar em terreno não cinegético, nomeadamente a menos de 500 metros de uma instalação de criação animal e área de refúgio de caça, sendo esta zona considerada área de proteção”.

No seguimento da ação, os suspeitos foram detidos e foi apreendido diverso material, como três armas de caça, três cartas de caçador e 137 cartuchos.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mangualde, no distrito de Viseu.