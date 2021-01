Tondela soma terceira vitória consecutiva em casa frente ao Farense

João Pedro e Rafael Barbosa ofereceram ontem a terceira vitória consecutiva em casa ao Tondela, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, deixando o Farense na zona de despromoção.

O marcador foi inaugurado no primeiro minuto da segunda parte, com João Pedro a fazer deslizar a bola para o interior da baliza de Rafael Defendi e, ao terminar do jogo, no terceiro minuto de compensação, foi Rafael Barbosa a aumentar a vantagem no marcador e a confirmar a terceira vitória consecutiva do Tondela em casa.

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados e não revelaram grandes oportunidades para ambas as equipas, com o registo de três momentos mais perigosos junto das balizas, o primeiro protagonizado pelo Tondela e os dois restantes pelo Farense.

O primeiro momento do jogo aconteceu aos 11 minutos, pela equipa da casa, quando Jaume Grau rematou fora da grande área e em frente à baliza de Rafael Defendi, com a bola a passar rente à barra.

Aos 19 minutos, foi Ryan Gauld que, na grande área do Tondela, aproveitou um ressalto da bola para fazer o remate, mas Babacar Niasse evitou o golo junto do poste esquerdo.

Quatro minutos depois Fábio Nunes fez um remate cruzado pela direita e Licá, junto do guarda-redes ‘beirão’, ainda tocou na bola, mas sem a conseguir direcionar para a frente, com esta a rolar junto ao poste esquerdo.

O início da segunda parte arrancou com o golo de João Pedro, que foi assistido por Jhon Murillo, dentro da grande área, e praticamente fez deslizar a bola para o fundo da baliza de Rafael Defendi.

Madi Queta fez o primeiro remate do Farense na segunda parte sem perigo para a equipa da casa. A equipa algarvia sentiu o golo, mas tentou o empate e as mexidas de Sérgio Vieira provocaram mais dinâmica em campo.

Ainda assim, o Farense não conseguiu o empate e, já nos minutos de compensação, Rafael Barbosa, praticamente isolado, aumentou a vantagem no marcador, num passe que recebeu de Mario González.

Com esta vitória , o Tondela deu um ‘salto’ na tabela, colocando-se provisoriamente em oitavo, com 18 pontos, enquanto o Farense mantém-se na zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 12 pontos.