TONDELA: Parque Urbano acolhe Feira de Desporto Federado pela primeira vez

A primeira edição da Feira de Desporto Federado do Concelho de Tondela (FEDERART) vai realizar-se sábado, no parque urbano, com o objetivo de dar a conhecer a oferta desportiva existente.

Segundo a Câmara, “o principal objetivo é a promoção do desporto e da atividade física, mobilizando a população em geral, dos 08 aos 80 anos, para a prática desportiva regular como complemento de saúde e de um estilo de vida saudável”.

O programa integra demonstrações, aulas de grupo, experimentação de diversas modalidades desportivas e de aventura e assinatura dos protocolos com as várias associações.

“É uma oportunidade para promover e divulgar a atividade física e desportiva permitindo a experienciação de mais de duas dezenas de modalidades desportivas, dinamizadas pelas associações do concelho”, explica o vereador do desporto, João Duarte.