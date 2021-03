Tondela – Identificado por furto, recetação e tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, no dia 24 de março, identificou um homem de 30 anos por furto, recetação e tráfico de estupefacientes, no concelho de Tondela.

Na sequência de um furto em residência que teve lugar em junho de 2020, os militares da Guarda efetuaram diligências policiais que permitiram identificar o suspeito, culminando com a realização de uma busca domiciliária e com a apreensão de diverso material, destacando-se:

Três computadores portáteis;

Dois telemóveis;

Uma faca para corte de produto estupefaciente;

Recortes para acondicionar estupefaciente;

10 mil euros em numerário.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Viseu.